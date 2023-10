Colégio interditado: Prefeitura concede Transporte Gratuito

Sete ônibus nos períodos da manhã e cinco à tarde

A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação está fazendo o transporte diário de alunos da Escola Cívico Militar Edith de Souza Prado de Oliveira (foto) até a Faculdade Santo Antônio da Platina (antiga Fanorpi, após o estabelecimento de ensino ter sido interditado pela Defesa Civil.

São sete ônibus no período da manhã e cinco ônibus à tarde, fazendo o deslocamento de 430 estudantes do 6° ano ao 3° ano do Ensino Médio. Serão 38 dias letivos de transporte até o encerramento das aulas. O colégio foi interditado no dia 19 de outubro após apresentar problemas estruturais.

De acordo com o prefeito José da Silva Coelho Neto, o Zezão, quando o Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho e a direção do colégio procuraram o executivo para buscar uma solução para continuidade das aulas, a administração municipal atendeu prontamente o pedido.

“ Nós acreditamos que as parcerias são fundamentais em momentos como este. Contamos com o apoio também do deputado estadual Romanelli, que já está em contato com a Secretaria Estadual de Educação e Fundepar para resolvermos essa situação o mais rápido possível”, declarou.

Veja também: https://npdiario.com.br/sub-capa/colegio-estadual-nao-abre-mais-em-2023/