Prefeitura conclui reforma da UBS do bairro Álvaro Abreu

Atende também Jardins São João, São Pedro e Santa Cruz, Alphaville e Vila Ribeiro

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Saúde concluiu nesta semana a reforma na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Álvaro de Abreu.

No local, foi feita a troca da rede elétrica, além da manutenção hidráulica, reparo nos muros e na fachada e renovação de toda pintura do prédio.

Na UBS são atendidas em média 4,5 mil moradores dos bairros Álvaro de Abreu, Jardim São João, Jardim São Pedro, Alphaville, Jardim Santa Cruz e Vila Ribeiro.

A unidade oferece serviços de atendimento Médico em clínica geral além de programas como: Saúde da mulher, Saúde da criança, Saúde do Homem, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Pré-Natal Puericultura, vacinação, visita domiciliar, enfermagem, curativos e exames preventivos.

O investimento na unidade de Saúde foram realizados com recursos próprios da administração municipal.