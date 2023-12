Prefeitura de IBAITI adianta pagamento e INJETA R$ 4 milhões

Beneficia servidores da ativa, aposentados e pensionistas

A Prefeitura de Ibaiti disponibilizou o pagamento da folha do funcionalismo municipal do mês de dezembro. A antecipação do salário beneficia os servidores da ativa, aposentados e pensionistas.

O pagamento do salário dos servidores municipais que é depositado à partir do primeiro dia útil do mês subsequente foi antecipado para antes do feriado do Natal.

De acordo com prefeito Dr. Antonely Carvalho e o vice Ulisses Mingote (os dois na foto) a antecipação injeta mais R$ 4.268.408,21, na economia da cidade.

A administração municipal também já havia realizado o pagamento integral do 13º salário ao funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas no último dia 11, no montante de R$ 4.436.838,39, com isso, são quase 9 milhões de reais que deverão ser injetados na economia de Ibaiti, impulsionando o comércio, a indústria e o setor de prestação de serviços.