Prefeitura de Ibaiti combate excesso de peso de caminhões

E máquinas que trafegam pelas pontes e estradas rurais

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos realiza um trabalho constante de recuperação de pontes rurais em todo o município.

Nos últimos meses, homens e máquinas da Secretaria de Obras, vem realizando reformas e reforço estrutural de várias pontes rurais. São realizados troca de madeiramento, deslizantes, e até mesmo a substituição de pranchas e toras de madeira. O objetivo dos serviços é recuperar toda a estrutura danificada com as chuvas e principalmente pelo peso excessivo dos caminhões que trafegam pela extensa malha viária rural do município.

Com o tráfego dos caminhões pesados, algumas pontes que já foram reformadas, não suportam o peso e acabam sofrendo defeitos e estragos nas suas estruturas físicas. Devido a isso, a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e o Departamento Municipal de Engenharia já estão realizando um projeto para substituir essas pontes de madeiras por pontes de concreto.

O município de Ibaiti possui 19 bairros rurais, numa área de 903 Km2 com uma extensa malha de estradas vicinais com 78 pontes sendo que algumas possuem mais de 30 anos. Desde que assumiu a administração municipal em 2017, o prefeito Dr. Antonely determinou a reforma e readequação de todas as pontes do município. Somente nos dois primeiros anos de administração cerca de 60% das pontes rurais do município foram totalmente recuperadas pelo executivo municipal.