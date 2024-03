Prefeitura de IBAITI inicia uso do fumacê CONTRA a DENGUE

A partir desta quarta-feira (13) a Prefeitura de Ibaiti iniciou a aplicação do inseticida contra a dengue com a ajuda dos equipamentos de UBV (ultrabaixo volume), conhecido popularmente como fumacê. Com a ajuda da “nuvem” de fumaça com baixas doses do inseticida, a Secretaria Municipal de Saúde espera eliminar o mosquito Aedes aegypti e evitar a transmissão da Dengue, Zika e da Chikungunya na cidade. A ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) com a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti.

Para isso, os agentes municipais de endemias vão utilizar um veículo da SESA, que vai borrifar o inseticida pelas ruas dos bairros mais afetados de Ibaiti e com os maiores riscos epidemiológicos registrados até o momento conforme a orientação e determinação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná baseado nas “ovitampas” – espécie de armadilha para capturar os ovos do mosquito Aedes aegypti. (veja o nome dos bairros abaixo).

A ação começará a partir das 16h (horário preconizado pelo Ministério da Saúde). Além disso, esse horário é importante, porque com a chuva ou ventos fortes, o inseticida se degrada mais rápido.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti pede que durante a aplicação as pessoas deixem as janelas e portas das casas abertas; proteja animais domésticos e colmeias; cubram aquários, gaiolas, bebedouros e recipientes com alimentos dos animais de estimação; recolham roupas do varal; não deixe alimentos ou bebidas expostos durante a aplicação; levante colchas das camas, cortinas, locais da casa que servem de abrigo para o mosquito, além de arredar armários e sofás; não fique em cômodos fechados, procure um local arejado durante a aplicação do inseticida; evite ficar próximo do veículo de UBV para não ter contato com o produto.

Após a aplicação os moradores devem lavar frutas e verduras antes de consumi-las;

É importante que cada um faça a sua parte

Bairros que o veículo passará:

Centro, Cohapar, Barra Bonita, Vila Esperança, João Edmundo de Carvalho, Santo Ant. de Pádua, Parque São Miguel, Gralha Azul, Vila Santo Antônio, Vila Sossego, DER, Paineiras, San Rafael, Oscar Arieta Negrão, Jardim Carolina.

Ações – Além da dispersão do fumacê, a Prefeitura de Ibaiti já vem desenvolvendo uma diversidade de ações em prol do combate à dengue. O prefeito Dr. Antonely Carvalho juntamente com o secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis recentemente se reuniram com médicos das Unidades Básicas de Saúde do município e com os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), para falar sobre os atendimentos nas UBSs com relação as ações de combate à dengue e as medidas tomadas para o enfrentamento a epidemia.

O prefeito pediu apoio e empenho de todos e destacou a Nota Orientativa da Secretaria de Estado da Saúde que recomenda que os ACS e ACE executem ações integradas para enfrentamento da dengue, bem como intensifiquem as ações referentes às atribuições específicas de cada categoria.

Nos últimos dias, homens, caminhões e máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos estão realizando os serviços de limpeza em terrenos baldios e coleta de entulhos na frente de residências na cidade. Os trabalhos começaram nos Bairros Cohapar, Bom Pastor, João Edmundo de Carvalho, Gralha Azul, Mãe Rainha, Centro e se estendem para outros bairros da cidade.

Agentes de endemias da Secretaria de Saúde também estão fazendo a vistoria em lotes e terrenos. Nas visitas, os agentes fazem a remoção dos criadouros, aplicam veneno para matar os ovos do mosquito e dão orientações aos moradores. “A melhor forma para combater a dengue é a prevenção evitando a procriação do mosquito Aedes aegypti, eliminando os criadouros: água parada seja ela limpa ou suja. Todos na luta contra a dengue”, comentou o prefeito.

A aplicação do fumacê é mais uma ação da Prefeitura de Ibaiti no combate à dengue no município. Porém é importante que população continue colaborando com a administração para a eliminação do foco da doença. Todos devem olhar suas casas, seus quintais e de fazer a sua parte, porque essa doença depende da conscientização de todos (Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação).