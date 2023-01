Prefeitura e governo autorizam licitação do AME em Jacarezinho

Licitação está prevista para acontecer dia 16 de fevereiro; investimento é de R$ 23 milhões

Está autorizada a licitação visando a contratação de empresa para construir o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Jacarezinho. Nesta quinta-feira (12) o prefeito do município e presidente do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares, e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, assinaram a formalização do processo em solenidade na câmara de vereadores.

Na construção do AME serão investidos até R$ 23 milhões, com o processo de licitação sendo gerido pela prefeitura de Jacarezinho e tendo acompanhamento do Cisnorpi e da 19ª Regional de Saúde, previsto para ter as propostas abertas dia 16 de fevereiro. O novo espaço terá 37 consultórios distribuídos em mais de 4 mil m² de construção. Ainda haverá estacionamento para ônibus e toda comodidade e estrutura adequada para atendimentos médicos.

Com o AME, o Cisnorpi terá a capacidade de realizar mais de 20 mil consultas por mês, quadriplicando assim os números atuais. Além disso, o consórcio também poderá ampliar a oferta de especialidades e serviços hoje existentes.

“É uma vitória de Jacarezinho e de todo o Norte Pioneiro. São pacientes de 22 municípios que vão ter uma qualidade muito maior ao passar por consultas, exames e procedimentos diversos ofertados pelo Cisnorpi. Toda a região batalhou bastante para isso e hoje esse sonho se encaminha definitivamente para se tornar realidade”, comemora Marcelo Palhares.

“Só temos muito que agradecer aos prefeitos que integram o Cisnorpi, a equipe do consórcio e da prefeitura de Jacarezinho, que conseguiram viabilizar todo esse processo, nossos vereadores, nossa vice-prefeita Patrícia Martoni, e, claro, o secretário Beto Preto e o governador Ratinho Júnior, por mais uma vez garantirem recursos milionários para nossa região”, completa o prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi.

O secretário Beto Preto, em sua fala, enalteceu o trabalho realizado pela prefeitura de Jacarezinho e citou as ações visando a melhoria da qualidade dos serviços de saúde pública na região.

“Temos que elogiar o prefeito Marcelo e toda sua equipe. Como o processo não estava caminhando como gostaríamos, mudamos o modo de agir, passando a responsabilidade da licitação para a prefeitura, que em pouco tempo conseguiu resolver e concretizar tudo. Agora é seguir nesse trabalho de regionalização da saúde, com obras em vários hospitais da região, como Ibaiti, Cambará e Carlópolis, por exemplo, além do AME, para que a população do Norte Pioneiro tenha a estrutura necessária”.

Estiveram presentes no evento a vice-prefeita de Jacarezinho, Patrícia Martoni, o presidente da câmara de vereadores de Jacarezinho, Isaías Gomes, o Zola, os vereadores Antônio Neto, Luciane Alves, Dorival de Souza, o Val, José Roberto de Assis, o Betão da Curva, e Edílson da Luz, o presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, os prefeitos Atahyde Ferreira dos Santos, de Wenceslau Braz, José Izac, de Santana do Itararé, João Bonato, de Ribeirão Claro, e Hiroshi Kubo, de Carlópolis, o diretor da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, o diretor do Cisnorpi, Tony Palhares, além de vice-prefeitos, vereadores e lideranças diversas de toda a região.

REFORMA PRONTO SOCORRO

Beto Preto ainda aproveitou para anunciar um recurso estadual de mais de R$ 4 milhões para a reforma e ampliação do Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, atendendo reivindicação da prefeitura, da comunidade e da diretoria da instituição. A expectativa é que as obras tenham início nos próximos meses.