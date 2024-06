Jacarezinho inaugura U.B.S . do Aeroporto

Investimento é superior a R$ 1,1 milhão

A prefeitura de Jacarezinho fará a inauguração da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Aeroporto em solenidade agendada para a próxima quinta-feira (27), a partir das 16h, com a participação de autoridades, lideranças e população.

Com a nova estrutura, o bairro passará a contar com duas unidades de saúde devidamente estruturadas e com equipes médicas distintas, de forma que toda a comunidade tenha agilidade e conforto nos atendimentos.

Para construir uma nova UBS no Aeroporto, a prefeitura de Jacarezinho investiu R$ 1,1 milhão, com recursos do governo do Paraná e contrapartida do município, em uma ampla e completa estrutura de atenção básica em saúde.

Já a antiga unidade de saúde passou por uma reforma e ampliação de sua estrutura física, de forma a também atender com excelência os moradores do bairro.

Na solenidade estão previstas as presenças do secretário estadual de Saúde do Paraná, César Neves, e do deputado estadual Beto Preto.

INVESTIMENTOS NO BAIRRO

A nova UBS do Aeroporto coroa uma série de investimento realizados pela prefeitura no bairro durante os últimos anos. Entre os principais deles estão a pavimentação de ruas no Nossa Senhora das Graças e na Vila Leão, o recape asfáltico de vias por todo o bairro, a reforma da Escola Municipal Silvestre Marques, a completa recuperação da Casa de Velar, reforma do Centro da Juventude, a implantação de quase 500 luminárias LED, a implantação do novo CRAS e a construção Parque do Povo, obra que começa em poucos dias.

Somando todos os números das obras e projetos executados ou em andamento, o Aeroporto contabiliza investimentos recentes superiores a R$ 4 milhões.