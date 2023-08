Jacarezinho incentiva projeto da CTG Brasil

Iniciativa visa estimular e fomentar turismo regional por meio de projetos desenvolvidos por empreendedores locais

A prefeitura de Jacarezinho está incentivando empreendedores locais a participarem de um programa desenvolvido pela CTG Brasil que visa estimular e fomentar turismo regional por meio de projetos voltados ao segmento com foco nos municípios que fazem parte da área de influencia do reservatório da Usina Hidrelétrica de Chavantes.

Podem participar do programa microempreendedores (ME e MEI) e grupos formais (associações e cooperativas com CNPJ ativo) que estejam localizados nesta área – além de Jacarezinho, ainda fazem parte Ourinhos, Chavantes, Bernardino de Campos, Piraju, Fartura, Canitar, Ipaussu, Timburi, Itaporanga, Carlópolis, Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Barão de Antonina e Salto do Itararé.

As inscrições começaram no dia 22 de agosto e vão até 15 de setembro.

Para participar é necessário acessar as informações do chamamento pelo seguinte link: https://tinyurl.com/chamamentoturismoctg, e fazer a inscrição pelo:

https://forms.gle/GH9ssWkoipvBxRw87

Quem precisar de maiores informações pode ter o suporte do departamento municipal de Turismo de Jacarezinho.

Para o prefeito Marcelo Palhares, iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o empreendedorismo no município. “Quando recebemos o pessoal do Instituto Meio, fizemos questão de apresentar o potencial turístico de nossa cidade. Assim como eles, acreditamos que o turismo é uma grande oportunidade de gerar negócios e desenvolver parcerias capaz de incentivar os empresários do setor. Queremos não apenas agradecer, mas também parabenizar a CTG Brasil por essa belíssima iniciativa”, destaca.

DIAGNÓSTICO – O programa foi desenvolvido a partir de um Diagnóstico Territorial realizado na região, a fim de compreender com maior profundidade o contexto do turismo nos municípios selecionados. “A partir desse estudo, fizemos a triangulação entre os dados secundários e primários, executando entrevistas in loco com os atores locais envolvidos com a temática. Dessa forma, identificamos potencialidades e desafios do turismo nessa área, assegurando a execução deprojetos eficazes”, diz Lars Diederichsen, fundador do Instituto Meio.

“Fortalecer iniciativas que fomentam o empreendedorismo e a geração de renda nas regiões sem que a CTG Brasil atua faz parte da estratégia de investimento social da companhia. O turismo sustentável é uma atividade em expansão na região abrangida pelo reservatório da UHE Chavantes, que ao que tudo indica, está desenvolvendo esta vocação. Através do projeto Usina de Negócios, reafirmamos nosso propósito de gerar impacto social positivo e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde estamos inseridos”, explica o gerente de Sustentabilidade & ESG da CTG Brasil, Ronan Max

Foto: Luciano Paschoal.