Prefeitura rescinde contrato com firma

Novas licitações estão sendo reprogramadas para que obras sejam realizadas

A Prefeitura de Jacarezinho rescindiu mais um contrato com a empresa Tersan, desta vez o de implantação das infraestruturas no novo Distrito Industrial. Antes, já tinham sido rescindidos os contratos da Ciclofaixa, pavimentação da segunda etapa do Jardim Castro e pavimentação de ruas do Jardim Alves, todos da mesma empresa.

O extrato de rescisão do contrato, objeto da Concorrência n.° 01/2022, foi publicado, e refere-se ao contrato n.° 201/2022, pelo qual seriam implantadas redes de água e esgoto, galerias pluviais e pavimentação do Distrito Industrial III, onde está instalada a nova sede do SAMU.

A decisão foi tomada tendo em vista os constantes atrasos no início das obras e agora vão demandar uma atualização das planilhas de custos, reforço financeiro nas dotações orçamentárias e novas licitações.

“Muitas vezes a população cobra dos administradores públicos agilidade na execução de obras, mas quem ocasiona os atrasos são empreiteiras que deixam de cumprir suas obrigações contratuais. Isso eleva os custos e traz prejuízos à municipalidade, razão pela qual ingressaremos com as medidas legais cabíveis”, explica o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

O prefeito tranquiliza a população a respeito da conclusão das obras já licitadas. “Graças a uma gestão que tem sido responsável, temos os recursos necessários para licitarmos as obras novamente. No próximo dia 25 já deveremos ter a abertura da licitação do Jardim Europa, investimento superior a R$ 11 milhões, e do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em fevereiro, investimento de mais de R$ 23 milhões. Além dos benefícios à população, essas obras geram empregos na construção civil e movimentam o comércio local”, finaliza Palhares.

Foto: Área do Distrito Industrial III, em frente da estátua de São Sebastião