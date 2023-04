Prefeitura de Ribeirão Claro investe em esporte

Melhorias na Arena Meu Campinho

Visando proporcionar mais conforto para os atletas e conservar o patrimônio público, a Prefeitura de Ribeirão Claro por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer aplicou aproximadamente duas toneladas pó de borracha no gramado sintético.

Conforme o secretário João Roberto Pacheco, o investimento busca deixar o tapete mais macio para as práticas esportivas.

“A função principal do pó de borracha é proteger tanto o atleta quanto os gramados dos impactos durante as atividades. Além de absorver os impactos, a borracha evita que o atleta escorregue durante a prática do esporte em grama sintética”, detalha Pacheco.

O prefeito João Carlos Bonato destaca que essa é mais uma das preocupações da administração, a preservação do patrimônio público. “Apesar de ser uma arena nova, a demanda e uso da praça esportiva tem sido alta, por isso, estamos levando mais investimentos para garantir a qualidade do espaço e proporcionando mais conforto durante as partidas”, disse Bonato.

