Inicia recape total da Rua 13 de maio/SAP

Uma das principais vias urbanas do município

A prefeitura de Santo Antônio da Platina iniciou nesta semana as obras de recape asfáltico da Rua 13 de maio, umas das principais vias do centro da cidade.

Começaram na Vila São José e se estenderão até o final da via, na travessa com a Rua Sebastião de Souza Coelho, próximo ao Colégio Estadual Tiradentes. Também serão recapeadas todas as travessas da Rua 13 de maio que acessam a Rua Rui Barbosa.

O investimento é de R$1,3 milhão de reais originário de recursos próprios do município e faz parta do programa “Asfalto 100%”, desenvolvido pela administração do prefeito José da Silva Coelho Neto. “Nosso objetivo é promover o asfaltamento de 14 bairros e também concluir o asfalto na área central da cidade. Santo Antônio da Platina é o centro comercial e de prestador de serviços da região, e principalmente o centro precisa estar bonito e estruturado para o bem estar dos moradores e visitantes.” declarou o prefeito professor Zezão.