Prefeitura de SAP promove primeiro Hackathon Agro

Evento explorará soluções inovadoras do setor agronegócio

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento promoverá nos próximos dias 17,18 e 19 o 1°Hackathon Agro no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Norte Pioneiro do Paraná, o CDTI (fotos).

O evento irá explorar soluções inovadoras do agronegócio nos setores de pecuária de leite, hortifruti agroecológico orgânico, turismo rural e agroindústria, cafés especiais e cadeia produtiva de grãos e cereais com palestras, workshops, e pré pitch com mentorias. O objetivo desta maratona é desenvolver soluções criativas, inovadoras e também tecnológicas para resolver problemas reais de questões da agricultura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais do ecossistema local.

Santo Antônio da Platina é pioneira na região na realização do primeiro Hackathon Agro. A iniciativa potencializa a oportunidade aos jovens e faz parte da série de investimentos do setor de tecnologia e inovação desenvolvidos na administração municipal através do prefeito José da Silva Coelho Neto, o Zezão, e do vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon.

“Eventos como este somam o reconhecimento do nosso município como pioneiro em novas tecnologias e investimento em inovação. O CDTI tem sido palco de novas experiências e com o Hackathon Agro, os participantes terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades e com certeza aprender muito”, destacou o prefeito Zezão.

O Hackathon Agro SAP 2023 também contará com um concurso cultural, com premiação de R$ 500 a R$ 1.500 às maratonistas. Os interessados podem se inscrever na plataforma oficial do evento https://www.hackathonagrosap.com.br . A inscrição é gratuita.

Realização do evento é da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina com apoio Institucional do Sistema Faep/Senar, Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina e IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural).