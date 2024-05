PREFEITURA e SENAI iniciam 2 CURSOS de mecânica automotiva

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Na tarde de quinta-feira (dia dois), a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o SENAI/PR e com o apoio do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação (CDTI), deu início a dois cursos fundamentais na área automotiva.

Os cursos oferecidos são de Mecânica de Automóveis e Mecânica de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves.

Cada aluno matriculado receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600. Os cursos serão intensivos, com duração de 96 horas ao longo de seis semanas, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira, nos turnos vespertino e noturno.

Essa iniciativa é parte integrante do Projeto Qualifica Paraná, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Trabalho (SETR), que visa proporcionar educação de qualidade por meio de cursos de aperfeiçoamento profissional, gerando novas oportunidades de crescimento para os cidadãos.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, o curso foi viabilizado pela Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina, sob a gerência da Sra. Silvia Cardoso do Carmo, com o objetivo de promover a inserção de trabalhadores no mercado, gerando renda e desenvolvimento para a cidade.

O prefeito José da Silva Coelho Neto (Professor Zezão), acompanhado pelo Secretário de Planejamento, Alexandre Levatti, enfatizou a importância desse programa para a qualificação da mão de obra local e o fortalecimento do mercado de trabalho. “Contamos com 18 alunos em cada turma ávidos por conhecimento e oportunidades em cada curso. Esta iniciativa reflete os esforços da administração municipal em preparar a comunidade para os desafios profissionais do futuro.” A abertura foi acompanha também pela Diretora Municipal de Tecnologia, Inovação e Ensino Profissionalizante Ediane Siqueira ,pela Sra. Franciele, representante do SENAI/PR e a vereadora Mirian Montanheiro.