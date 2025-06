PREFEITURA de SAP DIVULGA o resultado do novo CONCURSO

São os seguintes cargos: Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga); Médico Psiquiatra (1 vaga); Médico do Trabalho (1 vaga); Médico Generalista (1 vaga); Médico Urgência e Emergência (1 vaga); Médico PSF (1 vaga).

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina disponibilizou nesta quinta-feira, dia 12, o Edital nº 08.01/2025 com o resultado da prova objetiva do Concurso Público nº 01/2025. A prova foi aplicada em 1º de junho.

A Folha de Resposta pode ser consultada, assim como, o desempenho na Prova Objetiva acessando o campo “Área do Candidato”. Nos Anexos consta a relação dos candidatos com suas respectivas pontuações, para os seguintes cargos: médico generalista, médico urgência e emergência, médico PSF, médico psiquiatra e técnico em segurança do trabalho.