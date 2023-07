Prefeitura e Senac formam primeira turma do curso de recepcionista/Sap

Profissionalizante com sete alunas da cidade

A prefeitura de Santo Antônio da Platina junto ao Senac-PR, formou nesta quinta-feira, 06, a primeira turma de 2023 do Curso Profissionalizante de Recepcionista. As aulas foram realizadas no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI) onde se formaram sete alunas.

Durante o curso, as participantes tiveram a oportunidade de apresentar alguns documentos que fazem parte da rotina de uma recepcionista, destacando a importância da organização e do cuidado com esses registros.

O encerramento contou com uma apresentação teatral, que retratou o contraste entre o mau e bom atendimento de uma recepcionista e como a qualidade no atendimento é relevante no meio profissional. Além disso, as alunas realizaram uma apresentação musical como forma de agradecimento pelo curso.

O instrutor do SENAC, Gerson Esteves, responsável pelo curso, expressou sua satisfação com o empenho e o progresso demonstrados pelas alunas ao longo das aulas. “Foi gratificante ver o crescimento de cada uma delas, tanto na técnica quanto na postura profissional. Tenho certeza de que estão preparadas para enfrentar os desafios da carreira de recepcionista”, afirmou Esteves.

O prefeito José da Silva Coelho Neto esteve presente e destacou a importância desse tipo de capacitação para a qualificação profissional dos participantes, ressaltando o compromisso da administração municipal em promover oportunidades de desenvolvimento para a população.

“O encerramento de cursos como este são marcantes, pois talentos locais foram reconhecidos e a importância do bom atendimento foi reafirmada. A administração municipal, representada por mim e pelo vice-prefeito Chico da Aramon, em parceria com o SENAC/PR, segue investindo na capacitação profissional e na valorização dos talentos locais, visando o crescimento e o desenvolvimento da cidade”, destacou o prefeito Zezão.

O Chefe de Gabinete Benedito Miranda, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Antonio Marcos de Souza e as representantes do SENAC, Juliana Campos e Luciana Valgande, também parabenizaram as alunas pelo empenho e dedicação durante o curso.