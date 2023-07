Prefeitura fará dois mutirões de limpeza

Índice de Infestação do Aedes Aegypti em Jacarezinho está em 0,4, o menor dos últimos 3 anos

O Departamento de Vigilância Sanitária e de Combate a Endemias anunciou uma notícia positiva para a população de Jacarezinho: o índice de área de infestação do Aedes aegypti está em 0,4, o menor registrado nos últimos três anos.

A redução significativa do índice é resultado dos esforços empreendidos pela Prefeitura Municipal em parceria com a comunidade. Ações preventivas de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya têm sido intensificadas na gestão do prefeito Marcelo Palhares (PSD), visando garantir a segurança e bem-estar da população.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, diversas estratégias foram adotadas, incluindo mutirões de limpeza, pulverizações de inseticida, campanhas de conscientização, monitoramento constante de áreas de risco e a colaboração ativa dos moradores.

“A preocupação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti sempre foi prioridade da administração municipal, e os resultados positivos desse ano refletem o empenho de todos os envolvidos nessa luta”, destaca o secretário João Luccas Venturine. “Ainda assim, é importante manter a vigilância e ações preventivas, especialmente durante o período chuvoso, quando há maior possibilidade de proliferação do mosquito”, recomenda.

A população é encorajada pelo a continuar adotando medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter caixas d’água vedadas, limpar calhas e evitar o acúmulo de lixo e entulhos.

O trabalho conjunto entre a prefeitura, órgãos de saúde e os cidadãos tem se mostrado eficaz no combate ao Aedes aegypti e na proteção da saúde da população. O engajamento de todos é fundamental para manter o índice baixo e garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos.

É importante destacar que os serviços de saúde e os agentes de endemias estão disponíveis para esclarecer dúvidas e prestar orientações sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito, a fim de manter o índice de infestação controlado e garantir uma cidade mais protegida.

Mutirões

A Prefeitura de Jacarezinho realizará novos mutirões de limpeza nos dias 19 e 26 de agosto, como tem ocorrido a cada 3 ou 4 meses desde o início da atual gestão. Serão atendidos, inicialmente, os bairros Vila São Pedro, Vila Scyllas, Scyllas Peixoto, Vila Maria, Dom Pedro Filipak, João Afonso, Vila Rondon, Parque Bela Vista, Jardim São Francisco, Jardim Alvorada, Jardim Alves, Centro, Jardim América e Vila Aggeo.

No dia 26 de agosto a Prefeitura de Jacarezinho o mutirão atenderá a Vila Leão, Jardim São Luiz, Nova Jacarezinho, Vila Prestes, Aeroporto, Jardim Panorama, Vila Rosa, Jardim Castro, Novo Aeroporto, Vila Prestes I, Pompéia III e Vila Setti.

Na foto, Edmílson (Diretor da Vigilância Sanitária), João Luccas (Secretário) e Marilza (Combate a Endemias)