Prefeitura inaugura centro de fisioterapia e reabilitação em SAP

Novos equipamentos e acessibilidade na Cidade Joia

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Saúde inaugurou na manhã desta terça-feira, 05, o Centro Municipal de Fisioterapia e Reabilitação, na Rua 24 de maio.

Foi instalado no antigo prédio da Estação do Ofício, na Vila Claro, e conta com novos equipamentos e acessibilidade.

Serão atendidos uma média 120 pacientes por dia, que contarão com a oferta de tratamentos ortopédicos, pós-trauma, pós-operatório, reabilitação e tratamentos provenientes de lesões neurológicas.

Três novas fisioterapeutas foram chamadas recentemente através do concurso público para atuarem diariamente no local, além do atendimento integrado às clínicas já conveniadas junto à Secretaria de Saúde.

“Quero agradecer a todos os presentes nesta cerimônia, pois estou muito feliz em inaugurar este espaço, pois além de professor de Educação Física também sou fisioterapeuta, e posso dizer que agora temos um local adequado e de qualidade para oferecer aos platinenses”, declarou o prefeito José da Silva Coelho Neto.

“Os fisioterapeutas reclamam que não existia um espaço adequado para o atendimento aos pacientes e toda estrutura que estamos inaugurando hoje aqui, é o resultado de um trabalho muito positivo que estamos construindo no município. Nossos agradecimentos s todos os envolvidos”, completou o vice- prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon.

Também estiveram presentes secretários municipais, a secretária da Saúde, Gislaine Galvão, servidores da Pasta, a vereadora Mirian Montanheiro e participantes de programas desenvolvidos nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).