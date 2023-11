Prefeitura licitará concessão do Cine Iguaçu em Jacaré

Símbolo cultural de Jacarezinho tem 71 anos

A Prefeitura de Jacarezinho publicou aviso da abertura de processo licitatório para a concessão de Direito Real de Uso do Cine Teatro Iguaçu (fotos), situado na Rua Paraná, nº 876, Centro.

O objetivo é revitalizar o Cinema, que foi inaugurado em 1952 e é um dos símbolos culturais da cidade. O espaço tem capacidade para 720 pessoas e já foi palco de diversas apresentações artísticas e eventos variados, e foi adquirido na gestão do prefeito José Antônio de Oliveira.

Com a concessão, a Prefeitura deseja atrair o público para o local e fomentar o desenvolvimento do setor audiovisual no Município e Região.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) espera que a empresa selecionada promova a implantação e exploração comercial de cinema no Cine Teatro Iguaçu, pelo período de cinco anos.

“A abertura da licitação representa uma oportunidade para a revitalização do Cine Teatro Iguaçu, um espaço cultural de grande relevância para a comunidade de Jacarezinho e que ao longo dos anos foi sendo deixado de lado. Queremos reverter esse quadro, já realizamos reformas no prédio, no telhado, e queremos revigorar as atividades”, pontua o chefe do executivo.

A empresa vencedora (Concessionária) será responsável por promover as melhorias especificadas no edital e estará isenta das despesas relacionadas ao aluguel, consumo de água, energia elétrica e outros encargos similares.

O critério de seleção para a empresa vencedora será baseado na oferta da melhor técnica, ou seja, a proposta que apresentar mais melhorias elencadas no edital, que, ao final da concessão, se converterão em benefício do patrimônio municipal.

O contrato de concessão terá um prazo de vigência de cinco anos, contados a partir da assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação por igual período, desde que haja uma justificativa prévia do gestor do serviço. No entanto, a prorrogação não será efetivada se o concessionário não apresentar um padrão satisfatório de desempenho na prestação dos serviços durante o período contratual.

Para garantir a prestação adequada dos serviços, a concessionária deverá oferecer, entre outros, a instalação de 150 poltronas de cinema com porta copos; projetor digital. equipamento de som estéreo, pipoqueira, freezers, bem como toda mão de obra necessária para o funcionamento do cinema.

Serviço – O credenciamento para participar deve ser feito até às 8h30 do dia 13 de dezembro de 2023, e a abertura das propostas ocorrerá às 9h00 do mesmo dia.

Os interessados em obter o edital completo podem solicitar informações e documentação junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo site oficial do executivo: https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/sem custos para o solicitante.

O processo licitatório será realizado na Prefeitura de Jacarezinho, na Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações, situada na Rua Cel. Batista, 335, Jacarezinho/PR.

As informações fornecidas estão de acordo com a data e os detalhes do aviso de licitação. Recomenda-se verificar o edital oficial para obter informações atualizadas e detalhes específicos sobre o tema.