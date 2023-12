“Prefeitura no Bairro” apresentou centenas DE ATENDIMENTOS

E integração entre gestão e população

Três edições, cerca de mil atendimentos e total integração entre a administração municipal e a população de Jacarezinho. Assim, a avaliação do programa Prefeitura no Bairro é das mais positivas.

A última edição de 2023 aconteceu no sábado (02), na praça da Vila Setti. Anteriormente o programa também foi a Vila São Pedro e ao Aeroporto.

Nas três oportunidades a prefeitura levou toda a estrutura da gestão municipal para esses bairros, facilitando o acesso da população aos serviços públicos.

Um dos destaques foi a tenda da secretaria municipal de Saúde, onde eram disponibilizados exames diversos e outros serviços. Outras pastas também tiveram bastante procura, como a secretaria de Conservação Urbana, a secretaria de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a secretaria de Assistência Social e o Procon.

Para o prefeito Marcelo Palhares a iniciativa garante que cidadãos tenham mais facilidade no acesso aos serviços do município. “Muita gente que pode ter dificuldade em procurar a prefeitura durante a semana aproveitou o programa, aos sábados, para buscar o serviço desejado”, avalia.

“Além disso é uma ótima oportunidade de conversamos cara a cara com a população, entendermos melhor as demandas e construir soluções juntos”, completa o chefe do executivo.