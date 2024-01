Prefeitura revitaliza todo calçamento no JARDIM COLORADO

Investimento de R$ 340 mil em Santo Antônio da Platina

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, deu início à revitalização do calçamento no Bairro Jardim Colorado.

A obra, situada às margens da Rodovia Benedito Lucio Machado, abrange desde as proximidades da Pipeline Piscinas até a praça do bairro, proporcionando maior mobilidade e acessibilidade à população por meio da implementação de calçamento em paver ( conhecido também como bloquete, são blocos de concreto pré-fabricados assentados sobre uma camada de areia e travados entre si por contenção lateral e por atrito entre as peças)

Com um investimento total de R$ 339.989,98 provenientes dos recursos próprios do município, a obra tem um prazo de execução estipulado em 90 dias.

A responsabilidade pela realização está a cargo da empresa C & Gelisnki Ltda. Essa iniciativa busca não apenas melhorar a infraestrutura local, mas também promover a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores da região.