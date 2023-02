Prefeitura vistoria os veículos do transporte

Da Secretaria Municipal de Educação

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Educação realizou na manhã desta terça-feira, 31, a vistoria dos veículos que irão compor o transporte escolar. A frota será responsável pelo transporte de mais de mil alunos diariamente, vindos principalmente da zona rural do município.

Trinta e um veículos entre vans, kombis, ônibus e microônibus pertencentes às empresas que venceram a licitação para realizar o transporte de alunos tiveram a documentação revisada, seguro feito e passaram pela checagem de itens como o cinto de segurança. Outros requisitos também são obrigatórios como veículos com no máximo sete anos de uso, condutor com idade superior a 21 anos e pintura diferenciada de identificação.

Todas as empresas que irão prestar o serviço são platinenses e o transporte contará também com um monitor para cuidar das crianças no trajeto diário até as escolas. A vistoria foi encabeçada pelo Conselho Municipal de Transporte Escolar e por funcionários da Secretaria de Educação. O prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon também acompanhou o trabalho. “É um orgulho termos veículos e motoristas transportando corretamente nossas crianças e ainda mais com empresas genuínas do nosso município. Temos um histórico muito bom de transporte seguro e esperamos melhorar ainda mais este ano”, declarou Chico da Aramon.

Os veículos começarão a circular na próxima segunda-feira, 06, data do início do ano letivo no município.