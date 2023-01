19ª Regional de Saúde é Destaque Estadual

Avaliação positiva de toda equipe por trabalho proativo e eficiente

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho recebeu vários prêmios em nível estadual em 2022. Para falar desse e de outros assuntos, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, o chefe do órgão, Marcelo Nascimento. Ele acaba de ser nomeado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para mais quatro anos na mesma função.

Marcelo estava acompanhado da esposa, Elen (fotos).

A unidade abrande 22 municípios: : Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

São 90 colaboradores entre técnicos de Enfermagem, médicos, atendentes etc.

A saúde na região melhorou de forma exponencial, “mas, não existe batalha vencida na saúde, precisamos ainda evoluir mais e de forma constante”.

Em relação a vacinação, realizadas várias capa citações das equipes municipais de vacinação. Buscando sempre a cobertura vacinal protegendo a população.

A 19ª, no Congresso Estadual foi premiada pelo município de Tomazina com a experiência exitosa no tratamento do pé diabético. No Evento Saúde em Campo, Japira premiada com a experiência na cobertura vacinal pólio e penta.

Já o PlanificaSUS desenvolvido na Regional com os municípios também foi destaque no Paraná.

Parcerias com a UENP nas capacitações na rede materno infantil, diagnóstico e tratamento da hanseníase, odontologia; Proposta de tratamento dos sequelados da Covid em parceria com a fisioterapeuta ainda em fase de alinhamento.

Existiu uma aproximação produtiva com a comunidade acadêmica compartilhando conhecimentos.

Ações de integração, de combate a endemias e agentes comunitários de saúde nos municípios com ênfase da dengue, além do monitoramento das ações realizadas pelos municípios na prevenção e combate ao Aedes aegypti.

Houve melhora nos indicadores de saúde em todos os 22 municípios através de acompanhamento e assessoramento técnico da Regional em parcerias com as prefeituras, escolhida pra apresentar a experiência no encontro estadual da Dengue

Avanços nos hospitais que não tinham licença sanitárias e agora através de TAC estão tendo as licenças liberadas e adequando suas instalações, com o processo de trabalho para atender a legislação. Com isso os hospitais conseguem mais recursos por estarem com a documentações necessárias para receberem incentivos.

Início das cirurgias eletivas no Hospital São José em Carlópolis. Antes, as cirurgias eletivas eram realizadas em outras regiões, hoje temos um atendimento qualificado dentro da Regional.

“Possuímos uma equipe no núcleo de entomologia que é referência Estadual”, assinala Marcelo, “fortalecendo a atenção primária dos municípios o que evita o adoecimento da população por causas evitáveis e tratáveis, exemplo os crônicos (hipertensos e diabéticos)”.

A Linha de Cuidado em Saúde Mental também é expressiva.

“Procuro fazer uma gestão próxima aos prefeitos e secretários municipais. Sempre enviando os técnicos aos municípios para que tenhamos sempre uma visão da realidade de cada município para que assim possamos desenvolver em conjunto ações estratégicas. Fazemos uma gestão de aproximação com prefeitos e secretários municipais enviando os técnicos aos municípios para que tenhamos sempre uma visão da realidade de cada município para que assim possamos desenvolver em conjunto ações estratégicas”, adiciona.

Outra situação importante foi a vinda da gestão do SAMU para o Cisnorpi através da articulação do presidente do consórcio Marcelo Palhares com os demais prefeitos da Região junto ao Governo de Estado com apoio do Secretário de Saúde, Beto Preto.

A Proposta para 2023 é aprimorar os atendimentos hospitalares em micro regiões, aproximando o atendimento do paciente e redefinir a grade de referência.

A 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho fica na Rua Paraná, 581, Centro. O telefone é (43) 3511-1100.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario.