Premier homenageia melhores Empresas

PERSONALIDADES PARTICIPARAM DO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 2023

O prestigiado e recente evento foi realizado recentemente no Espaço Buffet e Eventos Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.

Após pesquisa e sob a coordenação de Elton Bettini, com som ao vivo, requintado jantar e ambiente alegre, os homenageados são os seguintes:

 LUZDELUA – ESPAÇO BUFFET E EVENTOS

GRANILAR – MARMORARIA

VOLPATO – ESTOFADOS

REI DO INSULFILM – PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E RESIDENCIAIS

REI DO INSULFILM – COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSÓRIOS

ERVA DOCE – BOUTIQUE

MOLINI’S – SUPERMERCADO

DESIGN GESSO – DRYWALL E STEEL FAME

SANTOS & BIUSSI – ADVOCACIA

STILO ANIMAL – BANHO E TOSA “ESTÉTICA ANIMAL”

VISÃO NET – PROVEDOR DE INTERNET

THE BEST – AÇAITERIA

OFFICE – ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

MICHELLE MELLO – CONTADORA

JULIANA PRADO – COMÉRCIO DE SEMI JÓIAS

SKINÃO GRILL – RESTAURANTE

JOHNY ARAÚJO – LOCUTOR COMERCIAL

NOVALSKI – FUNILARIA E PINTURA

NOVALSKI – FUNILARIA E PINTURA

AMOR DA PELE – CENTRO DE ESTÉTICA E SAÚDE

LC – MÓVEIS PLANEJADOS

LB IMPORTS – PRODUTOS IMPORTADOS

CRIANÇA SAPECA – LOJA DE CONFECÇÃO INFANTIL

LARY LUCINDA – ESPECIALISTA EM QUIMÍCAS

TAYO – RESTAURANTE COMIDA ORIENTAL

JK ARTES GRÁFICAS – COMUNICAÇÃO VISUAL

BOCÃO LANCHES – DISK LANCHES

VERMELHO – VEREADOR MAIS POPULAR

XIMENES – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

ORTHOIMPLANT – CLÍNICA ODONTOLÓGICA

TOP PNEUS – AUTO CENTER

NP DIÁRIO – MELHR JORNAL ONLINE

JULIANA DUTRA – PODÓLOGA

TÔ EM CASA – BAR HAPPY HOUER

JOÃO VITOR SANTOS – GERENTE COMERCIAL

R4 – ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO

NATIVA FM 99.3 – RÁDIO REGIONAL MAIS OUVIDA.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

Você terminou a leitura
Compartilhar essa notícia
Siga-nos
Facebook Instagram Youtube
Categorias e tags
Escrever um comentário

Últimas notícias

Abre inscrição para Seminário Regional de Sócioeducação do Norte Pioneiro dia 24

Abre inscrição para Seminário Regional de Sócioeducação do Norte Pioneiro dia 24

1 hora atrás
Premier homenageia melhores Empresas

Premier homenageia melhores Empresas

2 horas atrás
Acidente VW/Fox e caminhão em Ibaiti

Acidente VW/Fox e caminhão em Ibaiti

3 horas atrás
Abre inscrição para Seminário Regional de Sócioeducação do Norte Pioneiro dia 24
1 hora atrás

Evento será na Casa da Cultura Platinense Exclusivo: Estão abertas as inscrições para o I

Premier homenageia melhores Empresas
2 horas atrás

PERSONALIDADES PARTICIPARAM DO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 2023 O prestigiado e

Acidente VW/Fox e caminhão em Ibaiti
3 horas atrás

Motorista do carro se machucou e foi levado ao PS A Unidade Operacional de Polícia

Compartilhe

Copyright © Todos os direitos reservados

Site criado por

Contato

  • comercial@npdiario.com.br

Telefones:

  • (43) 3534-5408
  • (43) 99133-8175

Menu

Siga-nos

Facebook Instagram Youtube

Pesquisar

Digite abaixo o que deseja encontrar e clique em pesquisar.