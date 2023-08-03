Premier homenageia melhores Empresas

PERSONALIDADES PARTICIPARAM DO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 2023
O prestigiado e recente evento foi realizado recentemente no Espaço Buffet e Eventos Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.
Após pesquisa e sob a coordenação de Elton Bettini, com som ao vivo, requintado jantar e ambiente alegre, os homenageados são os seguintes:
LUZDELUA – ESPAÇO BUFFET E EVENTOS
GRANILAR – MARMORARIA
VOLPATO – ESTOFADOS
REI DO INSULFILM – PELÍCULAS AUTOMOTIVAS E RESIDENCIAIS
REI DO INSULFILM – COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SOM E ACESSÓRIOS
ERVA DOCE – BOUTIQUE
MOLINI’S – SUPERMERCADO
DESIGN GESSO – DRYWALL E STEEL FAME
SANTOS & BIUSSI – ADVOCACIA
STILO ANIMAL – BANHO E TOSA “ESTÉTICA ANIMAL”
VISÃO NET – PROVEDOR DE INTERNET
THE BEST – AÇAITERIA
OFFICE – ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
MICHELLE MELLO – CONTADORA
JULIANA PRADO – COMÉRCIO DE SEMI JÓIAS
SKINÃO GRILL – RESTAURANTE
JOHNY ARAÚJO – LOCUTOR COMERCIAL
NOVALSKI – FUNILARIA E PINTURA
NOVALSKI – FUNILARIA E PINTURA
AMOR DA PELE – CENTRO DE ESTÉTICA E SAÚDE
LC – MÓVEIS PLANEJADOS
LB IMPORTS – PRODUTOS IMPORTADOS
CRIANÇA SAPECA – LOJA DE CONFECÇÃO INFANTIL
LARY LUCINDA – ESPECIALISTA EM QUIMÍCAS
TAYO – RESTAURANTE COMIDA ORIENTAL
JK ARTES GRÁFICAS – COMUNICAÇÃO VISUAL
BOCÃO LANCHES – DISK LANCHES
VERMELHO – VEREADOR MAIS POPULAR
XIMENES – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
ORTHOIMPLANT – CLÍNICA ODONTOLÓGICA
TOP PNEUS – AUTO CENTER
NP DIÁRIO – MELHR JORNAL ONLINE
JULIANA DUTRA – PODÓLOGA
TÔ EM CASA – BAR HAPPY HOUER
JOÃO VITOR SANTOS – GERENTE COMERCIAL
R4 – ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
NATIVA FM 99.3 – RÁDIO REGIONAL MAIS OUVIDA.
Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario