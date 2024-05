PC prende dupla que roubou farmácia em Jacarezinho (assista)

Um dos bandidos reagiu e acabou atingido por disparo

Ação de campo realizada pela Polícia Civil da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho resultou na prisão de dois temidos assaltantes no Bairro Nossa Senhoras das Graças, na tarde desta terça-feira (30) no município .

Munidos de três mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão domiciliar e dois de prisão preventiva, a equipe composta por um delegado de polícia e seis agentes de polícia judiciária ocupando, ao todo, três viaturas, logo entraram na casa de um dos investigados, que recebeu voz de prisão.

No local, foram colhidas evidências da participação do crime. Seu comparsa correu em sentido oposto, deparando-se com um agente de polícia civil que ali fazia a vigilância e cobertura que, imediatamente, deu voz de abordagem, mas o criminoso, o qual portava uma pistola PT Taurus, calibre .380, a sacou em direção ao policial, que, para defender-se, efetuou disparos que atingiram o criminoso.

O elemento foi socorrido pelo resgate do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência|), já tendo em seguida alta médica e encaminhado ao Depen,além de ser autuado em flagrante por tentativa de homicídio, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nenhum policial ficou ferido.

ENTENDA O CASO – No último dia 22 de abril, uma drogaria localizada na Rua Padre Melo, em Jacarezinho foi alvo da ação de dois roubadores, armados, que renderam funcionários e clientes, levando além de celulares e pertences pessoais, cerca de R$ 15 mil do proprietário.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os fatos e, pelos meios convencionais de investigação, chegou ao nome da dupla e solicitou à Justiça ordens de prisão e busca.

Com o caso solucionado, o inquérito policial deve ser concluído em dez dias.

