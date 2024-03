Presa mulher com drogas, munições e armas em J. Távora

Numa das residências vistoriadas havia cinco cães pitbull



Operação Policial conjunta cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Joaquim Távora na noite desta quarta-feira, dia 27.

Os alvos estavam sendo investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Uma mulher (25 anos) foi presa, mas as diligências continuam.

Durante o adentramento em uma das casas, um pitbull avanço num policial, sendo necessário neutralizar o animal. O caso chamou a atenção da comunidade tavorense.

Procurado, o delegado Jean Paulo da Silva Brunhari explicou ao Npdiario ser frequente, por parte de marginais, manterem cachorros dessa raça justamente para pretensamente evitarem “visitas” de policiais e possíveis desafetos.

Resultados de apreensões:

5,1g de crack;

Espingarda calibre 28;

Garrucha calibre 36;

39 munições calibre 12; 24 calibre 28; 05 calibre 36;

Rádio HT;

02 capas de coronha;

05 celulares;

949,00

Existem polêmicas sobre genética, criação e comportamento sobre pitbulls. A raça ainda é estigmatizada por vários ataques, mas é relatada como sendo mansa em alguns casos.

É cão de combate perigoso se for educado assim, o que é muito comum.Devido à sua pronunciada autoconfiança, o pitbull geralmente se sente superior. É por isso que deve ser socializado consistentemente.

Antepassados diretos do Pitbull surgiram no século XIX. Acredita-se que foram originados por criadores irlandeses, escoceses e ingleses que buscavam um cachorro que fosse resistente e esportista e cruzaram o Bulldog com o Terrier Inglês. Assim surgiu seu antecessor, Bull-and-Terrier.

A raça logo despertou o interesse de criadores americanos e, por volta de 1850, o Bull-and-Terrier foi aperfeiçoado até chegar aos Pitbulls que conhecemos hoje, chamados nos Estados Unidos de American Pit Bull Terrier.

Não se pode negar o potencial de força e ferocidade que o Pitbull possui,e na maioria das vezes são adestrados para serem violentamente agressivos.

São cães autoconfiantes e que precisam de socialização constante para não se estranharem também com outros animais. Em alguns municípios, existe legislação específica para evitar as reações violentas contra humanos, como em Santo Antônio da Platina, onde a câmara de vereadores aprovou e o Executivo sancionou o uso obrigatório de focinheira quando sair às ruas.