PRESA mulher por tráfico de crack no Campinho em Ibaiti

Ação conjunta das Polícias Militar e Civil

A Polícia Militar cumpriu no Distrito do Campinho mandado de busca e apreensão no fim de semana, em Ibaiti.

Em ação conjunta de combate ao narcotráfico, as equipes das Polícias Militar e Civil deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Ao chegar no local, encontraram uma mulher que informou ter entorpecentes na gaveta da pia da cozinha, sendo duas porções de crack e alguns vestígios do entorpecente, uma lâmina e uma balança.

Com o auxílio do cão de faro, outra porção de crack foi localizada. Além das drogas, havia um caderno contendo anotações referentes ao tráfico e de quem comprou “fiado”.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para as providências pertinentes à Polícia Judiciária e, posteriormente, à cadeia pública de Santo Antônio da Platina.