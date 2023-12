Presa por maus tratos aos filhos em PINHAL

Provisoriamente está na cadeia de Santo Antônio da Platina

Foi cumprida na manhã desta quarta-feira (13), pela equipe da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, uma ordem de detenção expedida pela Vara de Execuções da comarca contra uma mulher de 59 anos.

A ação ocorreu no distrito de Triolândia, confluências com município de Congonhinhas.

A aprisionada respondeu na Justiça pelo crime de maus tratos contra criança (filhos). Dados do processo não foram divulgados.

Por ser considerada inimputável, em razão de deficiência mental, cumprirá a sanção penal em hospital de custódia. Provisoriamente, foi encaminhada para Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.