Presa por provocar incêndio em casa de Quatiguá (3 vídeos)

Crime por questão passional ocorrido no centro da cidade

Nesta terça-feira, 03, a Polícia Militar de Quatiguá prendeu mulher que ateou fogo em sua própria residência, na qual morava com o marido.

Compareceu na sede da Polícia um senhor que relatou ter relacionamento amoroso com ela. Contou que com sua companheira teve um desentendimento, momento em que ela o ameaçou, ao passo em que disse que atearia fogo na casa. Após ameaças, ela saiu da casa. Diante disso, a equipe realizou patrulhamento no bairro para tentar localizá-la, porém receberam notícia da casa em chamas.

Em deslocamento ao local, foi averiguado o fato e acionado apoio do “caminhão pipa” da Prefeitura, bem como a Defesa Civil de Siqueira Campos. Além disso, os policiais auxiliaram a conter o fogo, para não atingir demais casas ao redor. O incêndio foi contido posteriormente com ajuda das equipes acionadas.

Em contato com testemunhas, afirmaram que a mulher ateou fogo na residência e correu para fugir. Logo, ela foi localizada pela equipe em área central e, quando questionada do motivo pelo qual cometeu o crime, alegou indisposições conjugais.A senhora recebeu voz de prisão e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.