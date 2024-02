Presa recebe ordem de encarceramento

Ocorreu em Santo Antônio da Platina

Pode parecer inusitado, mas aconteceu. O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, em conjunto com as Polícias Militar e Penal, efetivou a Operação Érebos, que investiga a ocorrência de crimes de tráfico e associação para o tráfico no Norte Pioneiro.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em endereços em Santa Cecília do Pavão, nas duas unidades da Penitenciária Estadual de Londrina e nas cadeias públicas de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante durante a operação por posse ilegal de munições.

As investigações sobre o caso apontam a participação dos investigados em atividades de compra e venda de drogas, parte delas realizadas a partir de estabelecimentos prisionais onde alguns dos investigados cumprem penas.

No caso platinense (foto da fachada), uma moça já estava na cadeia por tráfico de entorpecentes e recebeu outro comunicado de prisão, ampliando a sua permanência no local.

Em primeiro lugar,segundo a pesquisadora Cecília Fernandes, Érebo (ilustração) é um dos deuses primordiais da mitologia grega. Nesse sentido, faz parte da criação do Universo e antecede o surgimento dos doze deuses do Olimpo. Sobretudo, essa divindade personifica o mau e as trevas, sendo conhecido como o deus da escuridão.

Curiosamente, o deus da escuridão é irmão de Nix, a deusa da noite. Por outro lado, ele mora em um lugar escuro e vazio chamado Vácuo, localizados acima dos domínios de sua irmã. Desse modo, o reino de Érebo são espaços escuros e sem vida.

Mais ainda, estima-se que essa divindade tenha surgido do deus Caos, que foi quem iniciou o surgimento do Universo na mitologia grega. Sendo assim, ele e sua irmã gêmea nasceram de cisões como as que acontecem com seres unicelulares. Em outras palavras, a partir de pedaços do deus Caos eles tomaram forma.

Portanto, passaram a ser os deuses mais velhos e ancestrais logo após o pai. Ademais, a própria etimologia do nome Érebo significa sombra ou escuridão profunda. No geral, acredita-se que essa divindade foi responsável por criar as Trevas, um espaço de onde posteriormente seria retirado a matéria cósmica para criar o submundo de Hades.