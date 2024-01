Presidente AFONSO Junior otimista com Agronegócio 2024

É uma das principais lideranças e referências do segmento no Paraná

As variáveis e as forças que moldaram a dinâmica nos mercados do agronegócio, suas complexas cadeias de suprimentos e o cenário das commodities tiveram bons resultados em 2023. E o novo ano traz otimismo para a classe produtora. A opinião é de José Afonso Junior, manifestada durante visita ao Npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Ele é presidente do Sindicato Rural Patronal, já foi prefeito de Santo Antônio da Platina, ex-deputado estadual e ex-secretário de Turismo do Paraná. Estava acompanhado do seu secretário, Brenno Gsrcia Guimarães.

Sua avaliação anual explora os principais eventos macroeconômicos e regionais que influenciaram as operações do agronegócio mundial neste último ano, destacando, principalmente o cenário brasileiro. “Revelou-se favorável para a agricultura e pecuária, apesar dos desafios enfrentados pelo setor, como taxas de juro globais altas como sempre, desaceleração da demanda e incertezas internacionais agravadas por conflitos graves entre países, além das mudanças climáticas que impactaram consideravelmente as perspectivas para a safra de 2024″, disse o líder.

No setor pecuário, suínos, leite e ovos destacaram-se com contribuições positivas significativas. A balança comercial da pecuária registrou mais de R$ 500 bilhões. Houve recorde na safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas totalizando milhões de toneladas, lembrou Afonso Junior.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario