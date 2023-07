Presidente da AMP consolida liderança em todo país(vídeo)

Edimar Santos visitou Npdiario neste final de semana

Edimar Santos , presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), a mais importante entidade política do estado, uma das mais prestigiadas do Brasil, e que agrega as 399 prefeituras, visitou o Npdiario no fim de semana, em Santo Antônio da Platina.

Ele esteve na cidade num evento e aproveitou para rever amigos. Ele mantém a credibilidade em alta e conceito consolidado. Conhecido nacionalmente pela simpatia e liderança, estava acompanhado do Bruno Gavioli Cestário, presidente da câmara de vereadores de Santa Cecília do Pavão, Terezinha Beraldo Pereira, secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá e sua asssessora, Elliany,

Recepção feita por Juarez Leal Daio, coordenador da Casa Civil da Mesorregião, Michelle Naide, secretária-executiva da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e Wagner Messias, diretor da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Wagner Messias.

Fotos e vídeo: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario

