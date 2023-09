Presidente do TJ/PR garante novo fórum para Santo Antônio

Edital para licitação da obra será publicado no próximo mês

O vice-presidente da OAB Paraná, Fernando Deneka, e o presidente da subseção de Santo Antônio da Platina, Ailson Levatti, fizeram parte de uma comitiva que se reuniu na tarde desta terça-feira (12) com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz Fernando Tomasi Keppen, para tratar da construção de um novo fórum para a comarca platinense.

Também participaram da reunião a diretora do fórum, juíza Hellen Regina de Carvalho Martini Oliveira, o presidente da Câmara de Vereadores, Edson Muniz Gonçalves, e o vereador José Jaime Paula Silva, e o advogado Bruno Borsatto,

Ailson Levatti disse que o objetivo da visita foi reforçar a demanda da comunidade local por novas instalações para o fórum. As autoridades do município levaram o pedido ao TJ e havia a expectativa de início das obras neste mês de setembro.

“A reunião foi muito produtiva. Saímos bastante entusiasmados e esperançosos de que a licitação para as obras poderá ser realizada já no mês de outubro. Valeu o esforço e o empenho da advocacia e dos representantes dos poderes públicos nessa luta que é de toda a sociedade de Santo Antônio da Platina”, disse Levatti.

De acordo com o vice-presidente da OAB Paraná, que tem acompanhado reuniões no Tribunal de Justiça com representantes de diversas comarcas, o intuito da seccional, ao apoiar essas causas, é exclusivamente melhorar e garantir a efetiva prestação jurisdicional no primeiro grau. “As estruturas existentes vão se tornando precárias para atender a crescente demanda da sociedade, e o aumento no volume de processos e audiências”, explicou.

No caso do atual fórum de Santo Antônio da Platina, segundo Deneka, há também problemas sérios de acessibilidade.

