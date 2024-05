Presidente do União quer Moro candidato ao governo (vídeos)

Felipe Francischini esteve no Norte Pioneiro neste fim de semana

Luis Felipe Bonatto Francischini tem apenas 32 anos, é advogado e político. Foi deputado estadual e cumpre o segundo mandato de deputado federal. Neste fim de semana, ele, que preside o União Brasil no Paraná, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na ocasião, defendeu a candidatura do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União) para governador nas eleições de quatro de outubro de 2026.

“Provavelmente não teremos concorrentes ao senado, mas para o governo, será nosso principal objetivo, nosso correligionário só não disputará se não quiser”, disse.

Como o mandato de senador da República tem oito anos e, uma eventual postulação não exigirá a renúncia, é quase certo que o ex-juiz participará, até porque não tem em tese nada a perder.

Felipe tem como madrasta, Flávia, ex-vereadora e agora, deputada estadual, e é filho de Fernando Francischini, ex-secretário de Segurança pública e ex-deputado federal.

O Senado é composto por 81 senadores – três por estado – que são eleitos para um mandato de oito anos, o que corresponde a duas legislaturas. A cada quatro anos, quando ocorrem as eleições em nível nacional, o Senado é renovado em um terço (27 senadores) e dois terços (54 senadores), alternadamente. No pleito de 2026, a Casa será renovada em um terço (27 senadores), por isso os eleitores de cada estado e do Distrito Federal devem votar em apenas um candidato.

Os três atuais senadores paranaenses também já visitaram o jornal.

Contrariando todas as perspectivas iniciais e pesquisas eleitorais realizadas ao longo da campanha de 2018, Oriovisto Guimarães (Pode) e Flávio Arns (Rede, na época, hoje Pode) ocuparam as duas vagas ao Senado pelo Paraná. Eles foram eleitos, respectivamente, com cerca de 29% e 23% dos votos válidos. De forma surpreendente, os recém-eleitos desbancaram políticos de trajetória consolidada no estado, como Roberto Requião (MDB) e Beto Richa (PSDB).

E Sérgio Moro venceu o pleito de 2022.

Os três já visitaram o npdiario, alguns várias vezes (veja abaixo os vídeos de arquivo).

