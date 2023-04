Preso após arrastar mulher pelos cabelos

Além de socos e mordidas em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência de violência doméstica na tarde desta segunda-feira, 24.

Uma mulher com um recém-nascido em seu colo era agredida por um homem na Rua Francisco Cândido Veado.

A equipe conversou com a vítima, que estava com lesões no nariz e em um dedo. Ela contou que sofreu ameaça de morte e agressões do marido (foto), com socos e mordidas, bem como arrastada pelo chão através de puxões de cabelo no meio da rua, sendo que populares que presenciaram o fato e interviram.

O agressor entrou na residência e foi localizado pelos PMs, que deram voz de prisão.