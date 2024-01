Preso após atear fogo EM VIATURA DA PM

Iniciativa totalmente impulsiva e inconsequente

Policiais militares estavam na sede da 4ª Companhia PM, em Santo Antônio da Platina, quando foram avisados por uma pessoa que passava próximo ao local que um indivíduo havia ateado fogo numa viatura (da cidade de Quatiguá) e em seguida fugiu do local.

Prontamente contiveram o início de incêndio utilizando um extintor.

Na sequência, foram no encalço do indivíduo. Ao realizar a abordagem, o elemento relatou que teria tomado a atitude por estar com débito de pensão alimentícia há nove meses.

Ao lado da viatura, havia uma Garrafa Pet, com resquícios de gasolina, que teria sido utilizada para cometer o ato. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.