Encarcerado bandido, apreendidas drogas e submetralhadora em Quatiguá (veja vídeo)

Hoje de manhã no centro da cidade

Operação conjunta bem sucedida em torno de 5h50m desta quinta-feira, dia 15, Aconteceu numa casa da rua João Maria Tikle, já monitorada pelas autoridades, no centro de Quatiguá.

Cumprido mandado judicial encontrando armas e drogas no local.

Preso um homem adulto e apreendido adolescente

Integraram a ação equipes do delegado de Joaquim Távora, Jean Paulo da Silva Brunhari e do capitão Dudson Dõlla, da 4ª Cia de Santo Antônio da Platina,, 2 e 3ª Cias, Rádio Patrulha, Canil e Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 2º BPM.

Apreendida submetralhadora com capacidade de 30 tiros, e diversas munições.

As investigações ainda continuam para identificar demais pessoas associadas com o tráfico na região.

No início desta semana a Polícia Civil tavorense já tinha apreendido um rifle com silenciador, sendo o autor preso na Cadeia Pública de Carlópolis.

Resultados:

↘️ 1 Homem preso;

↘️ 1 Menor apreendido;

↘️ Maconha Apreendida;

↘️ Crack Apreendido;

↘️ 2 Celulares Apreendidos;

↘️1 Sub Metralhadora apreendida;

↘️ 9 Munições .380 apreendidas e

↘️ R$ 500,00 em dinheiro apreendidos.