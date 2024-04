Presos com 601 quilos de maconha (assista)

Entorpecente avaliado em cerca de 1,5 milhão de reais já foi incinerado

Exclusivo: Na manhã deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 601 quilos de maconha. A abordagem de três veículos ocorreu entre a cidade de Jundiaí do Sul e a BR-153.

Quatro indivíduos foram presos em flagrante.

Os 600 kg da erva foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil ribeiro-pinhalense, sendo que, após a realização dos procedimentos de praxe, em uma rápida ação integrada entre a Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, foi possível, ainda nesta tarde de sábado, fazer a incineração da totalidade dos entorpecentes.

O prejuízo à criminalidade é avaliado em cerca de 1,5 milhões de reais.

Foi em torno de oito horas que a PRF (Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina) deparou-se com dois veículos dirigindo de maneira errática na PR-439. Com vistas a assegurar a fluidez do trânsito e a segurança dos demais usuários da rodovia, a equipe decidiu abordar os carros.

Após a ordem de parada, os condutores desobedeceram e iniciaram deslocamento em alta velocidade, após 02 km de acompanhamento não conseguiram mais empreender a fuga em virtude de obras na rodovia, um dos condutores ainda tentou fugir a pé para uma área de mata mas foi alcançado.

Havia 601 kg de maconha. Os motoristas, moradores do município de Tapira (seis mil habitantes, as 55 km de Umuarama) região de fronteira com o Paraguai, disseram que entregariam a droga em São Paulo.

Veículos apreendidos e quadrilha presa em Ribeirão do Pinhal.