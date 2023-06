Preso casal com mais de três toneladas de maconha em Cambará

E dez quilos de skank, com potência muito maior que a erva

Um casal de Foz do Iguaçu (ele, 37 anos e ela, 44) foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Marília (SP) em torno de 20h20m deste sábado, dia 17, num Volvo lotado de entorpecentes (ao todo, 3.534 Kg de maconha e 10 Kg de Skank foram apreendidos) na BR-369, em Cambará, perto da divisa com o Paraná via Ourinhos(SP).

Os traficantes, juntamente com o veículo, foram levados até a delegacia de Polícia Civil cambaraense. A droga – levada para um local sigiloso – será incinerada nesta segunda-feira, dia 19.

Os imensos fardos estavam no caminhão que transportava também reciclagem (sucatas de plástico).

Os dois confessaram que ganhariam R$ 15 mil para transportar a droga de Foz até Campinas/SP.

“Skank” (também conhecida como supermaconha e skunk) é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da espécie Cannabis sativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo, o THC (Tetra-hidro-canabinol).

A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água). Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na “maconha comum”.

Nesta época do ano é realizada a colheita da maconha no Paraguai. Por isso, é provável que ocorram várias outras apreensões de cargas da erva nas próximas semanas.