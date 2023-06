Preso com 17, 5 kg de “haxixe marroquino” (confira dois vídeos)

Traficante de 28 anos flagrado em coletivo com 32 tabletes

Por volta de 00h15m desta sexta-feira, dia 23, o Canil da 2ª Companhia do Polícia Rodoviária Estadual promovia operação de combate ao tráfico de armas e drogas na PR-855, km 03, em Bandeirantes. Na abordagem de um ônibus da empresa Brasil Sul, que fazia a linha Campo Mourão e São Paulo, o cão de faro “Árius” entrou no bagageiro e indicou positivamente malas suspeitas.

Com base na indicação do animal, foi possível identificar o passageiro de 28 anos, morador de Foz do Iguaçu. Na presença dele, procedeu-se à abertura da bagagem e encontrados dez capacitores de energia da marca embalados e lacrados.

Desmontando os aparelhos, e, em uma busca minuciosa, havia diversos tabletes de “haxixe marroquino”, envoltos em bexigas nas cores preta e vermelha no interior dos aparelhos.

Dentro da mochila preta, totalizando 16 aparelhos continham mais porções da droga num total de 32 (trinta e dois) tabletes com um peso total de 17,490 kg (dezessete quilos e quatrocentos e noventa gramas).

O traficante permanece preso na cadeia de Bandeirantes.

O haxixe é a resina extraída da planta da maconha. E o Marrocos, seu maior exportador. A seiva e o azeite da planta, misturados ao pólen dos florescimentos da maconha esmagada, é o que se fuma quando o haxixe é marroquino. O composto é concentrado.