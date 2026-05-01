Preso com 26 kg de maconha perto de POSTO de ANDIRÁ (VEJAM O VÍDEO)

Por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira

Um bandido de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (1º), na rodovia BR-369, em Andirá.

A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), durante uma eficiente operação de patrulhamento e fiscalização.

De acordo com a corporação, a equipe da Base Avançada de Fronteira de Ribeirão Claro realizava abordagens preventivas na região, conhecida como rota de crimes transfronteiriços, quando interceptou um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e São Paulo. Aconteceu por volta das 00h42m, nas proximidades do posto de combustível Fera, na Avenida Brasil, Vila Sarmento.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram uma mala contendo diversos tabletes de maconha. Após a identificação do ticket da bagagem, foi possível chegar ao responsável, um passageiro de origem mineira.

Questionado, o suspeito admitiu ser dono da mala e informou que levaria o entorpecente até a cidade de Belo Horizonte (MG), após conexão na capital paulista.

Ao todo, foram apreendidos 26,420 quilos da droga, gerando um prejuízo elevado ao crime organizado.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Andirá para os procedimentos cabíveis.