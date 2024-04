Preso com munição, ARMA E COCAÍNA

Em Ribeirão do Pinhal nesta semana



A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal, nesta terça-feira, 02, apreendeu ilícitos e prendeu por tráfico de drogas.

Policiais Militares receberam informações que davam conta da prática recorrente de tráfico de entorpecentes na Rua Amélia Naufal, em Ribeirão do Pinhal, inclusive com a utilização de armas de fogo de forma ostensiva em via pública pelos marginais.

Diante disso, foi realizado o monitoramento do local, sendo possível flagrar o momento do comércio de drogas, sendo procedida a abordagem. Durante as buscas foram encontrados diversas substâncias embaladas e prontas para a revenda, além de dinheiro oriundo do tráfico, um revólver Taurus calibre .38, municiado com 5 munições intactas e diversas munições de arma de fogo calibre .380.

Um homem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com os itens apreendidos.

Apreensões:

1 revólver Taurus Cal. 38

5 munições cal. 38 intactas

36 munições cal. .380 intactas

23 pinos de eppendorf cocaína

107g de cocaína

37g pasta base de Cocaína

4g de maconha

1 balança de precisão

R$ 1.260,00