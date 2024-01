Preso com munições em Siqueira Campos

E com motocicleta irregular no Bairro Estação

A Polícia Militar de Siqueira Campos, nesta terça-feira (23), prendeu um homem em flagrante.

Uma motocicleta estava transitando em alta velocidade pelo Bairro Estação. O condutor, ao ver a viatura, guardou algo rapidamente em seu bolso e acelerou ainda mais, no intuito de se evadir. Logo em seguida, conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal, localizaram no bolso do piloto uma embalagem contendo dez munições calibre .380 intactas (foto). Ao ser indagado sobre a origem, informou que estava cuidando da casa de seu cunhado, que possui armas e balas, e que ele teria lhe pedido para entregá-las para seu pai.

Configurando flagrante delito, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Durante a prisão, alterou sua versão sobre os fatos, vindo a confessar que teria pego as munições sem a permissão do proprietário, configurando também o crime de furto.

Foi encaminhado à autoridade policial para as devidas providências, juntamente com as munições apreendidas. A motocicleta não possuía pendências e foi liberada para outro condutor habilitado.