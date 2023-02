Preso com pistola 9 mm no centro de Pinhal

Também estava com crack, maconha e munições

Várias denúncias indicavam que no lugar conhecido como “Beco” havia tráfico de drogas, em Ribeirão do Pinhal. Assim, às 15h25m desta sexta-feira, dia 24, integrantes da corporação foram até a Travessa Sampaio, centro da cidade, e flagraram um jovem e dois adolescentes com entorpecentes e arma (foto).

As equipes policiais realizaram a ação, culminando com os seguintes resultados:

➡️ 01 maior preso, 20 anos.

➡️ 02 menores apreendidos, 17 e 16 anos.

➡️ 17 munições calibre 9mm, intactas.

➡️ 01 Pistola Sig Sauer, calibre 9 mm com carregador.

➡️ R$ 765, 50 apreendidos.

➡️ 01 porção de maconha.

➡️ 03 pedras de crack.

➡️ 01 blusa apreendida.