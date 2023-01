Carlópolis: preso por estupro de vulnerável

Polícia Civil de Carlópolis em conjunto com Joaquim Távora

Nesta quinta-feira (12) a Polícia Civil de Carlópolis, com apoio das equipes da Delegacia de Joaquim Távora, deu cumprimento a mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Após receber a notícia de que uma adolescente, de 15 anos, teria sido encontrada desacordada às margens de uma rodovia em Carlópolis, vítima de violência sexual, a Polícia Civil da cidade iniciou investigações, no dia dois deste mês, para identificar a autoria e colher todos os elementos informativos elucidativos ao fato.

Com intensos trabalhos investigativos de toda a equipe, em conjunto com outros órgãos de proteção à criança e adolescente do município, foram reunidos elementos mínimos que subsidiaram a representação por prisão temporária e mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado.

Assim, foi dado cumprimento aos respectivos mandados, com a prisão do investigado e colheita de novos objetos que ajudarão a melhor elucidar o caso, dando continuidade às investigações.