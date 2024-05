Preso em Jacarezinho na avenida Brasil após BATER em PM mulher

Condutor jogou veículo em direção à viatura

A Polícia Militar de Jacarezinho, no sábado (25), prendeu homem na Avenida Brasil.

PMs realizavam uma abordagem a um grupo de pessoas na Avenida Brasil, quando um Fiat Línea prata, se aproximou em alta velocidade.

Verbalizaram e deram sinais de parada para o veículo em questão, que acelerou bruscamente, atingindo a perna de um deles, causando lesões no pé esquerdo. Diante da injusta agressão, realizados disparos em direção ao carro que se evadiu na sequência.

Iniciou-se o acompanhamento tático, utilizando-se de sinais sonoros e luminosos, com ordens de parada, que não foram acatadas pelo motorista em fuga. Ele transitava em alta velocidade, conduzindo pela contramão, avançando sinais vermelhos e no momento que a viatura conseguiu se aproximar do veículo, o condutor jogou seu veículo em direção à viatura.

Diante da iminente ameaça de risco contra a vida dos policiais, demais veículos e transeuntes, realizaram mais um disparo contra o veículo em fuga, atingindo o pneu traseiro, o que fez com que o condutor perdesse a direção, colidindo contra o meio fio.

Nesse momento, dada voz de abordagem ao motorista por diversas vezes, que não acatou as ordens, agindo de forma agressiva, com resistência física, sendo necessário sua contenção. O indivíduo precisou ser algemado e, em todo momento, pronunciava palavras ofensivas de baixo calão e xingamentos contra a equipe.

A policial atingida pelo veículo passou por atendimento médico, constatado o trauma na perna esquerda, sendo necessário o uso de tala imobilizadora.

O rapaz foi identificado e constatado possuir histórico criminal pelo crime de furto. Também estava com a CNH vencida e o veículo com débitos administrativos. Diante disso, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.