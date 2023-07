Por descaminho é preso em J. Távora

Descumprimento de medida cautelar

A Polícia Militar de Joaquim Távora nesta quinta-feira, 06, efetivou mandado de prisão por descaminho em desfavor de rapaz que descumpriu medida cautelar por conta de crime de menor potencial.

A equipe recebeu informações de que o procurado estaria no centro da cidade e, com isso, iniciou-se patrulhamento para localizá-lo.

Art. 334 Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena – reclusão de dois a cinco anos. Ou seja, Desvio de mercadorias para não serem tributadas. Difere do contrabando por omitir mercadoria que poderia entrar no país, o que não ocorre no primeiro caso.

Na Rua Edígio Soares, encontrado, recebeu voz de prisão, a qual foi acatada sem resistência. O homem recebeu encaminhamento ao Departamento de Polícia Penal de Carlópolis.