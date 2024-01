Londrina: preso ladrão de loja PLATINENSE

Jovem integra quadrilha conhecida pelas autoridades de segurança

Exclusivo: Às 17h35m desta quinta-feira, dia 18, foi efetivado pela Polícia Militar em operação conjunta com a Civil, mandado de prisão na rua Joaquim Antônio dos Santos, em Londrina.

B. (fotos) indivíduo com passagens anteriores, localizado num quarto nos fundos de uma residência. Não reagiu.

Ele e outros dois elementos armados (imagens abaixo) invadiram uma loja de importados em torno de 11h15m do último dia 13 (um sábado), no centro de Santo Antônio da Platina. Fizeram ameaças e conseguiram fugir em seguida levando principalmente um celular e seis mil e quatrocentos e oitenta reais.

No momento do crime, havia pelo menos dez pessoas no conceituado estabelecimento comercial, todos se tornaram reféns.

Apesar do susto e do trauma, ninguém ficou ferido.

Foi encontrado um carro abandonado às margens da PR-439, dentro do qual havia um chapéu possivelmente de um dos marginais.

A principio parece ser o mesmo grupo que efetuou recente roubo em Ribeirão do Pinhal.