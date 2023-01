Preso em Pinhal mais um ladrão platinense

Agiu armado e praticou roubo com cúmplices

Ação operacional realizada pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal na manhã deste domingo, 22, prendeu um homem de 33 anos no Jardim Bandeirantes. De posse do mandado de prisão expedido pela Justiça de Santo Antônio da Platina, delegado e investigadores realizaram o cerco ao imóvel onde mora o marginal e realizaram a prisão.

Não houve resistência. Foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes.

No último dia sete por volta das 17h15min, dois indivíduos, um armado com um revólver, e outro armado com um facão, invadiram o supermercado Luzitano, na rua Dom Pedro II, em Santo Antônio da Platina, deram voz de assalto, rendendo funcionários e clientes, levaram R$ 1.000,00 e em seguida fugiram.

Policiais militares foram acionados pelas vítimas e saíram no encalço dos bandidos, localizando e apreendendo o veículo utilizado na escapada e objetos do crime (revólver, facão e celulares) ocultados numa casa na Vila Santa Terezinha.

A partir daí, a Polícia Civil passou a investigar o caso e obteve sucesso em identificar três homens envolvidos no crime, sendo um de 36 anos, morador de Santo Antônio da Platina, responsável por dirigir o carro da fuga e outros dois homens, um de 33 anos e outro de 22 anos, de Ribeirão do Pinhal, responsáveis por realizarem o assalto no estabelecimento comercial.

Em razão do apurado, o delegado platinense , Rafael Guimarães, representou pela prisão preventiva dos envolvidos, a qual teve autorização do Ministério Público sendo decretada pelo juízo da Vara Criminal.

No dia 13 deste mês um elemento foi encarcerado pela Polícia Militar platinense e na última terça-feira, 17, outro foi preso em Pinhal em ação conjunta das Polícias Militar e Civil (delegado Tristão Borborema e investigadores) ribeiro-pinhalenses.

Os envolvidos responderão pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e arma branca e foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá. Com a prisão do último envolvido, o caso está encerrado e encaminhado ao Ministério Público.