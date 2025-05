Preso empresário com pornografia INFANTIL em Cambará; buscas também em S.Antônio

A Polícia Federal realizou a Operação Nacional Proteção Integral II que busca identificar e prender criminosos em todo o país que agem, principalmente, na internet com o intuito de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infanto-juvenil, a Operação envolveu 462 policiais federais e 175 policiais civis.

Na região de Londrina, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, nas cidades de Santo Antônio da Platina e Cambará, sendo realizada a prisão em flagrante de um homem, empresário, 57 anos de idade, sem registro de antecedentes criminais, por armazenamento de arquivos de imagem/vídeo contendo abuso sexual infanto-juvenil em seu computador.

O investigado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina, onde está à disposição da Justiça Federal.

O platinense não foi preso.

O crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e é considerado hediondo, sendo o crime inafiançável, com pena prevista de 1 a 4 anos de prisão.