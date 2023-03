Preso estelionatário na PR-092 em Siqueira Campos

Tentava passar cheques clonados em comércios às margens da rodovia

A PRE recebeu informações nesta quarta-feira, dia primeiro, sobre um motorista conduzindo um Scania/T124 nas cor vermelha e tentando passar alguns cheques clonados em postos de combustíveis localizados ao longo da PR 092.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual conseguiu abordar o veiculo no km 290 da rodovia em frente do estabelecimento comercial.

O motorista viajava com uma passageira e, de fato, tinha cheques (Banco do Brasil e Itaú) preenchidos e assinados com valores como R$ 2.600,00 e R$ 4.900,00.

O caminhão apresentou problemas mecânicos e ficou estacionado no pátio do posto com a mulher.

O condutor, preso por estelionato, foi encaminhado para a Polícia Civil.